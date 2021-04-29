Denizli'de 276 parça tarihi eser ele geçirildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 200 sikke, heykel ve tarihi eser niteliği taşıyan 75 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özdemirci Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Saat 01.00'de adrese baskın yapan ekipler Ü.A. B.T. ve V.T.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait toplam 200 sikke, heykel, tarihi eser niteliği taşıyan 75 obje ve 3 dedektör ele geçirildi.
El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 350 lira ceza kesilen şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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