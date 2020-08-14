Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

14 Ağustos 2020 Cuma, 10:18

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ege Bölgesi’nde Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle elde ettikleri menkul tarihi değerleri yurt dışına kaçırmak üzere olan bir örgüt takibe alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile başlatılan organize çalışma neticesinde bu sabah Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon emri verildi.

70 BİN PARÇA

İzmir’in Menemen ilçesi merkezli, Manisa’nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan operasyon sonucunda şu ana kadar yapılan aramalarda yaklaşık 70 bin parça sikke, heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan deliller ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin Amerikan doları ve 11 bin Euro ele geçirildiği öğrenildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün de verdiği destekle yapılan operasyonlarda konu ile alakalı 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken ele geçirilen tarihi eserlerin sayımının sürdüğü bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan operasyona ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.