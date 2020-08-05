Denizli'de çiftçilerin su isyanı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:39

Denizli’de Türkiye’nin sulanabilir en büyük ovalarından biri olan Baklan Ovası'nda üretim yapan çiftçiler, Işıklı Gölü’nde yaşanan su sıkıntısı ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor. Çiftçiler, sulama ücretini peşin olarak ödemelerine rağmen tarlalarına su verilmediği için mağduriyet yaşıyor. Başvurdukları hiçbir kurumdan sonuç alamadıklarını belirten çiftçiler, Baklan ilçesi Hadım Mahallesi’nde bulunan Sulama Birliği binası önüne giderek durumu protesto etti.

Tepkilerini dile getiren çiftçiler, Sulama Birliği Başkanlığı'nın Çivril’de bulunan Işıklı Gölü'nden çekilen suyu, AKP Milletvekili Cahit Özkan’ın isteğiyle Çivril havzasına öncelikli olarak verdiğini, kendilerinin susuz bırakıldığını iddia ettiler. Çal İlçesine bağlı İsabey, Denizler, Aşağıseyit, Yukarıseyit ve Mahmutgazi mahallelerinin susuz bırakıldığını söyleyen köylüler, ürünlerinin tarlalarda kuruduğunu, başka mahallelere verilen suyun kendilerine verilmediğini istediler.

CHP'Lİ SANCAR'DAN ÇİFTÇİLERE DESTEK

Çiftçilerin eylemine destek olmak için gelen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, çiftçilerden su parası alınmasına rağmen susuz bırakılan köylülerin zararının karşılanması için bir an önce rapor tutulması gerektiğini söyledi. Çiftçi temsilcileriyle beraber DSİ Bölge Müdürünü arayan CHP'li Sancar, 6 Ağustosta Çivril’de Devlet Su İşleri yetkililerinin yapacakları toplantıya katılılarak konunun takipçisi olacağını dile getirdi.