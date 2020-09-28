Denizli'de FETÖ operasyon: 11 gözaltı
Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında 3 firari olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri terör örgütlerine yönelik operasyonlara devam ediyor. TEM ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında bir süredir takibe aldığı şahıslara operasyon düzenledi. Bu kapsamda 3’ü firari olarak aranan toplamda 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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