Denizli'de gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Başakşehir karşılaşırken maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlik ile sonuçlandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2021 Pazar, 18:01
Denizli'de gol sesi çıkmadı!
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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun takımı Denizlispor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. 

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 26 yaparken, son sırada kalmaya devam etti. Yeşil siyahlılar son 5 haftadan 7 puan çıkardı. Başakşehir ise 30 puana çıkarken son 5 haftada topladığı puanı 8'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.


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