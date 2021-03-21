Denizli'de gol sesi çıkmadı!
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Başakşehir karşılaşırken maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlik ile sonuçlandı.
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun takımı Denizlispor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 26 yaparken, son sırada kalmaya devam etti. Yeşil siyahlılar son 5 haftadan 7 puan çıkardı. Başakşehir ise 30 puana çıkarken son 5 haftada topladığı puanı 8'e yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.
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