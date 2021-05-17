Denizli'de kekik tarlaları otoban için feda ediliyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’inin karşılandığı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yer alan Güzelpınar mevkiinde yapılmak istenen taş ocağı inşaatında yerinde inceleme yaptı. Karaca, verilen “ÇED gerekli değildir” kararı kesinleşmeden taş ocağı şirketinin ağaç kesimine başladığını belirterek., "3 Mayıs tarihinde, henüz daha Valilik tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilmeden burada ağaç kesim işi şartnamesi yapılmış, Valilik kararı beklenmeden ağaç kesimi başlamış. 4 Mayıs'ta Valilik tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilip muhtarlığa 7 Mayıs'ta tebliğ ediliyor. 30 günlük itiraz süresi 7 Haziran’da dolacak olmasına rağmen, yangından mal kaçırır gibi bayramın 1. günü taş ocağı için köylülerin haberi yokken çalışmalar başlıyor, ağaç kıyımı için çalışmalar başlatılıyor. Kurtluca, Güzelpınar, Uzunpınar bölgelerin Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’inin gerçekleştirildiği bölge. Hiçbir yabancı madde, gübreleme, ilaçlama olmaksızın üretilen ve yüzde yüzü ihraç edilen doğal kekik…” dedi.

“Hepimiz burada kekik tarlalarımızı, hayatımızı, geçim kaynaklarımızı, ormanımızı ağacımızı savunacağız, nöbet tutacağız, itiraz için de imzalarımızı toplayacağız” diyen yöre halkının yanında yer aldığını kaydeden Gülizar Biçer Karaca, “Yaklaşık 1,5 yıl önce başka bir şirketin girişimi vatandaşlarımızın girişimiyle durdurulmuştu. Apar topar bir başka şirkete yeniden “ÇED gerekli değildir” kararı verildi; askı süresi tamamlanmadan, vatandaşın itiraz hakkı devam etmekte iken burada orman talanına ve 3 köyün geçim kaynağı kekiği perişan edecek, köylüyü aç bırakacak çalışmaya imza atılıyor. Köylülerimizin iddiasına göre; buradan alınacak taş, çakıl, FERNAS İnşaat'ın Denizli-Aydın Otoyol Projesi için dolgu malzemesi olacakmış. Yetkilileri uyarıyoruz. Muhtarlarımızla, köylülerimizle asırlık ağaçları ve kekik tarlalarını yok edecek bu çalışmaya tüm gücümüzle direneceğiz” diye konuştu.