İkizdere'de inşaatı süren taş ocağı çalışması bayram dinlemeden devam ediyor
Rize İkizdere’de İşkencedere Vadisi için taş-ocağı mücadelesi 24. günü geride bıraktı. Bayramda çalışma yapmayacağını belirten Cengiz İnşaat bölgede çalışma yapmaya devam etti.
Taş ocağı inşaat çalışmalarına engel olmak isteyen yöre halkı ise jandarma barikatı ve Cengiz İnşaat’ın çalışma alanını ayırdığı demir kapı ile karşı karşıya kaldı. Köylülerin direnişine destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve direnişçilerin avukatı İbrahim Demirci de Cengiz İnşaat’ın çalışma alanını ayırdığı demir kapıdan içeriye alınmadı. Uzun süren tartışmaların ardından ise Bekaroğlu ve Demirci alana girebildi.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da köylülerin direnişine destek olmak ve alanda incelemelerde bulunmak için İkizdere’ye geldi. “İkizdere halkındır” diyen Sarıbal, “Halka rağmen taşocağı yapmak insanlık suçudur” dedi.
YARGIYA TAŞINDI
Direnişçiler, avukatları Yakup Okumuşoğlu ile Rize İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Yapılan başvuruda liman projesi için alınan ÇED raporu ile çelişen hususlara değinilerek yapılmak istenen taşocaklarının hukuksuz olduğu dile getirildi.
YAŞAM KAZANSIN
Öte yandan 1713 Karadenizli “İkizdere’de Taşocağı İstemiyoruz!” başlıklı bir metne imza atarak doğa talanına “dur” dedi. Açıklamada, “Bugün İkizdere İşkencedere Vadisi, yarın başka bir Karadeniz toprağı, başka bir vatan toprağı... Şirketlerin yaşam alanlarımızı terk etmesini istiyoruz. Şirketler değil, yaşam kazansın...”
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