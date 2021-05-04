Kandıra'da taş ocağı için binlerce ağaç kesildi!

04 Mayıs 2021 Salı, 13:09

Kamuoyu Rize İkizdere'deki taş ocağını tartışırken Kocaeli’nin de taş ocaklarıyla başı dertte olduğu ortaya çıktı. Kentin en güzel yerlerinde ormanlık alanlarda açılan taş ocakları doğal hayatı tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak Kandıra ilçesi Kocakaymaz köyünde, taş ocağı çalışması nedeniyle büyük bir orman katliamı yaşanıyor.

Yaklaşık 1 ay önce açılmaya başlanan taş ocağı için kesilen binlerce genç meşe ağacı yol boyunca dizildi. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkı, taş ocağının açılması ve ağaç kesiminden rahatsız oldu.

MUHTAR: TAŞ OCAĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEDİM



Ergün Demiz imzalı habere göre, bölge sakinleri taş ocağının Kandıra Belediyesi tarafından açıldığı, çıkarılacak kırmızı taşların da, belediye tarafından Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi bölgesinde kullanılmak amacıyla satılacağını iddia etti.

Kocakaymaz Muhtarı Mehmet Öz, kendisinin taş ocağı hakkında bilgilendirilmediğini iddia ederek, “Ben 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçildim. Bana herhangi bir bilgi, herhangi bir evrak gelmedi. Benden önceki muhtara bir şey söylediler mi bilmiyorum. Ama açılan taş ocağının bulunduğu arazinin çoğu İzmit’te bağlı Sarışeyh bölgesinde kalıyor. Orman işletmeden her yıl kullanım için ağaç kesimi yapmasını istiyoruz. Belki de o kesilen ağaçlar orman işletmesinin köylünün kullanımı için kestiği ağaçlardır” açıklaması yaptı.