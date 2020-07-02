Denizli’de mermer fabrikasında iş cinayeti: Akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Denizli’de, çalıştığı mermer fabrikasında elektrik akımına kapıldıktan sonra arkadaşlarının yaptığı kalp masajıyla hayata döndürülen işçi, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Ali Ökten (50) isimli işçi, silim makinesinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.
Arkadaşları, durumu fark etmeleri üzerine Ökten’i elektrik akımından kurtardı. Kalbi duran Ökten’e kalp masajı yaparak tekrar hayata döndüren arkadaşları, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ökten’i ilk müdahalenin ardında Honaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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