Denizlispor moral tazeledi
Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile çıktığı 2’inci maçında da galibiyet aldı. Yeşil siyahlı ekip, sezon başından itibaren ardı ardına alınan kötü sonuçların ardından son iki haftada hanesine 6 puan yazdırmayı başardı.
Süper Lig’in ilk haftasında 5-1!lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, 14 haftada 7 yenilgi aldı. Kötü gidişata dur demek isteyen yeşil siyahlı ekip, Prosinecki ile yollarını ayırarak, Başakşehir müsabakasın da son dakikalarda 3-0’lık skoru 3-3’e getiren yardımcı antrenör Kenan Atik ile devam etme kararı aldı. Sonraki haftalarda Fenerbahçe ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından Atik ile de yollar ayrıldı. Galibiyete hasret olan horozlar, son olarak Altay’da görev yapan Yalçın Koşukavak ile anlaşarak takımı teslim etti. Çıktığı ilk maçında lider A. Alanyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ardından B.B. Erzurumspor deplasmanında 3 puan almayı başararak, 4 günde 6 puanı aldı. 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırmayı başaran yeşil siyahlı ekip, puan cetvelinde ki 6 puanı 12’ye çıkardı. Bu sezon pandemi nedeniyle 21 takımla oynan Süper Lig’de son sırada yer alan Denizlispor, maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Üst üste alınan galibiyetlerin ardından Ege temsilcisinin morallini tazeledi. Süper Lig’de 14 müsabakaya çıkan Denizlispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.
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