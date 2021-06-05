Denklik mağdurlarına ilişkin haberimizin ardından YÖK’ten açıklama

05 Haziran 2021 Cumartesi, 10:29

Açıklamada, “Dosyalara değil 23 saniyede günlerce inceleme yapıldıktan sonra karar veriliyor” denildi. Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısının denklik sürecinin en son aşaması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu aşamaya gelene kadar dosyalara ilişkin birçok işlem tamamlanmış olup, Kurulda sadece komisyon raporlarındaki görüşler için son onay alınmaktadır. Onay hızının kısa sürmesi bu sebeptendir” denildi.

‘KOSOVA’DA 34 GÜN KALDI’

Haberimizde denklik sorunu yaşayan Kosova İliria College-Illiriye Royal Üniversity hukuk mezunu Turgay Erkekli’nin ise denklik başvurusunun reddedilmesine ilişkin olarak, Erkekli’nin, 2015-2018 yılları arasında Kosova’da sadece 34 gün kaldığı İl Emniyet Müdürlüğünden ve pasaport giriş çıkış kayıtları esas alınmak suretiyle tespit edildiği kaydedildi. 11 Aralık 2018 tarihli Tanıma ve Denklik Komisyonu toplantısında toplantısın da ise Turgay Erkekli’nin başvuru sahibinin Kosova’da kaldığı kısa bir sürede hukuk eğitiminin kazanımlarını sağlayamayacağında ötürü denklik başvurusunun reddedilmesinin uygun olacağı görüşüne varıldığı aktarıldı. Bu görüşün ise Yükseköğretim Yürütme Kuruluna iletildiği ve komisyonun görüşü çerçevesince reddedildiği belirtildi.

Yerel mahkemenin ise Erkekli’nin açtığı davada Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararı doğrultusunda karar verdiği aktarılarak, “Neticede görüldüğü üzere süre ve mevzuata uygunluk açısından tarafımızca hiçbir yanlışlık yapılmamış, başvuru sahibinin açtığı dava neticesinde bu durum ilgili mahkeme tarafından da teyit edilmiştir. Bu nedenle dosyalara çok kısa süre içerisinde karar verilmesinden dolayı denklikle ilgili alınan kararların mahkemeye taşındığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.”