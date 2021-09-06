Depay, yarınki Hollanda-Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Hollanda'nın yıldızı Memphis Depay açıklamalarda bulundu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Hollanda'nın yıldızı Memphis Depay, önemli bir mücadele olacağını belirtirken "Takımımıza güveniyorum, galip geleceğimize inanıyorum. Kaybettiğimiz ilk maçı izledik, sorun kadroyla ilgili değildi ama yarın daha iyi oynamamız gerekiyor." sözlerini aktardı.
BURAK YILMAZ ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM
Ayrıca Depay, Türk Milli Takımı'nda Burak Yılmaz'ın çok önemli bir isim olduğunu ve yarın kendileri için tehlike oluşturabileceğini belirtti.
Son olarak günden güne kendini geliştirdiğini ve öz güveninin de çok yüksek olduğunu sözlerine ekleyerek demeçlerini tamamladı.
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