Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı

İzmir'de yıkıma neden olan 6.9 büyüklüğündeki deprem, pazaryerindeki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2020 Cumartesi, 15:25
Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı
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İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim cuma günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde, kent genelinde bazı binalar yıkıldı, bazıları ise hasar gördü. 115 yurttaş yaşamını yitirdi.

Deprem anı, pazaryerindeki MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde tezgahaların üzerindeki şemsiyeler sallanıyor, vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçıyor.  


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