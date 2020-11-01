Deprem önlemleri ‘cek-cak’ta kaldı

01 Kasım 2020 Pazar, 08:59

Kentsel dönüşüm yoluyla riskli binaları yıkıp yenilerini yapması beklenirken tam aksine kaynak sağlamak için imar affı getirip riskleri daha da artıran hükümet, yıllık programa afetlerle ilgili yine “yapılacak-edilecek” işlerin sıralandığı uzun bir liste ekledi.

“KES-YAPIŞTIR”

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; programda, kentsel dönüşümün gecikmesine gerekçe olarak mali, idari ve teknik zorluklar gösterildi.

Afetlerle mücadele, kentsel dönüşüm gibi doğrudan insan hayatını ilgilendiren kritik konularda önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalar Cumhurbaşkanlığı 2021 programına yazıldı.

Büyük bölümü önceki yılların programlarında yer alan vaatlerin, adeta “kes-yapıştır” yöntemiyle yeni programa eklenmesi dikkat çekti.

Programda, afetler konusunda ülke genelinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının bütünlük içinde yürütülebilmesi için kurum ve kuruluşların sorumluluklarını belirleyecek olan Ulusal Afet Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bilgisi yine verildi.

685 BİNİ RİSKLİ YAPI

Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 59 ilde 268 riskli alan, 33 ilde 158 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 11 ilde 16 yenileme alanı ilan edildiği belirtilen programda, toplamda 685 bin bağımsız birimin riskli yapı olduğu sonucuna varıldığı bilgisi yer aldı.

İŞTE PROGRAMDAKİ YAPILACAKLAR LİSTESİ

Cumhurbaşkanlığı 2021 yatırım programında afetlerle mücadele ve kentsel dönüşüm konusunda yapılacak işlerden bazıları şöyle sıralandı:

* Türkiye Afet Risk Azaltma Planı ve Türkiye Afet Yönetim Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.

* İl afet risk azaltma planları hazırlanacak.

* Afet tehlike derecesi yüksek olan yerlerde afet türlerine göre risk haritaları hazırlanacak.

* Afetlere daha etkin müdahale ve kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı için 12 ilde Sayısal Telsiz Sistemi kurulacak.

* İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacak.

* Afet ve acil durum toplanma alanları tespit edilerek imar planlarında gerekli düzenlemeler yapılacak.