Deprem Uzmanı Naci Görür: “Maramara’da 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz”

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:49

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 21 yıl geçti. Deprem uzmanı Prof. Dr Naci Görür geçtiğimiz 21 yılda yapılanları ve olası bir depremde bizleri nelerin beklediğini tek tek anlattı. Cumhuriyet TV’ye konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Silivri ile Yeşilköy açıkları arasında fay hattının bulunduğunu ve bu fay hattının kırılması durumunda en az 7.2 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini aktardı. Görür, olası bir deprem için yapılması gereken bileşenleri madde madde sıralarken, yurttaşların afet konusuyla ilgili bilinçli olması gerktiğini vurguladı. İstanbul’da bulunan yapıların %60’ının güvenli olmadığını savunan Naci Görür, 800-900 bin konutun olası depreme hazırlıksız olduğunu savundu.