Depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre ise 6.9 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir kedi de arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
31 Ekim 2020 Cumartesi, 09:57
Depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı
Abone Ol google-news

Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti.

AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir AFAD görevlisi, beton boluğun altına girip enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı. Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevdikten sonra bıraktı.


 



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler