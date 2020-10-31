Depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre ise 6.9 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir kedi de arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti.
AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir AFAD görevlisi, beton boluğun altına girip enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı. Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevdikten sonra bıraktı.
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