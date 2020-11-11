Depremde evcil dostlarımız için neler yapabiliriz?
İzmir depreminde yıkılan binaların enkazlarının altından saatler sonra çıkarılan evcil hayvanlar, depremden onların da etkilendiğini hepimize hatırlattı. Olası depremlere karşı yapılan hazırlıklara evde beslenen hayvanların da mutlaka dâhil edilmesi gerektiğini kaydeden uzmanlara göre, evcil dostlara sahibinin iletişim numaralarının yer aldığı bir künye takılması ilk yapılması gerekenler arasında bulunuyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müge Ensari Özay, depremden evcil hayvanların da etkilendiğini hatırlatarak deprem öncesinde yapılacaklar listesinde mutlaka evcil dostlara ilişkin yapılacakların eklenmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Özay, İzmir depremiyle bir kez daha gündeme gelen depreme hazırlıkta evlerde beslenen hayvanların da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.
Kendisi de bir hayvan dostu olan Özay, “İzmir depreminde bir kez daha gözler önüne serildi ki pek çok kişi deprem sırasında evcil hayvanlarını kaybetti, evcil hayvanlar da beraber yaşadıkları ailelerini kaybetti. Yıkılan binaların önünden ayrılmayan ve sürekli ağlayan kedi ve köpek görüntüleri hepimizin içini sızlattı” dedi.
EVCİL DOSTLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT
Deprem sırasında önce kendi güvenliğimizi sağladıktan sonra evcil hayvanların güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Özay, deprem sırasında yapılabilecekler sınırlı olsa da öncesinde bazı önlemler alabilmenin mümkün olabileceğini belirterek tavsiyelerini şöyle sıraladı:
1.Deprem sonrasında kaybolma ihtimaline karşı önceden evcil hayvanınıza mikroçip taktırabilirsiniz.
2.Üzerinde sizin adınızın, telefonunuzun ve gerekli gördüğünüz bilgilerin yazılı olduğu bir künyeyi önceden evcil hayvanınızın boynuna takabilirsiniz.
3.Önceden hazırladığınız deprem çantasının içine evcil dostunuz için de mama, su, battaniye gibi deprem sonrası gerekebilecek malzemeleri koyabilirsiniz.
4.Deprem tatbikatınıza evcil hayvanınızı da dahil edebilirsiniz. Böylece olası aksaklıkları daha rahat belirleyebilirsiniz.
5.Deprem sırasında işte veya evin dışında olma ihtimalinize karşı, deprem sonrasında evde bulunan evcil hayvanlarınıza bakabilecek birisini belirleyerek önceden o kişi ile bu ihtimal üzerinde yapılması gerekenlerin provasını yapabilirsiniz.
BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İÇİN DE ÖNLEM ALINABİLİR
Özay, “Sadece evlerdeki kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar değil, köylerde ahırlarda bulunan büyük ve küçükbaş hayvanlar için de acil durum planı oluşturulması gerektiğine geçmişte kırsal alanlarda yaşanan depremlerde şahit olduk” dedi.
DEPREM TATBİKATINA DÂHİL EDİLMELİLER
“Evde bir deprem tatbikatı yaparken mutlaka evcil hayvanlarımızı da bu plana dâhil etmemiz gerekiyor” uyarısında bulunan Özay, “Depremden sonra evi tahliye ederken hızlı bir şekilde kedi veya köpeklerimizi taşıma kutularına koyarak binadan çıkmalıyız. Bu tür büyük felaketlerde mümkün olduğunca soğukkanlılığımızı koruyarak, sakin ve aklıselim bir şekilde hareket etmeliyiz” diye konuştu.
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