Depremden sonra gündeme gelen iddia: “AKP İlçe Başkanı itiraz etti, ‘ağır hasar’ı ‘orta hasar’a çevidiler”

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:23

İzmir'de 117 yurttaşın yaşamını yitirdiği ve derin yaralar açan deprem sonrası İzmir'in Aliağa İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kamelya Apartmanı ile ilgili 'hasar tespit raporu' iddiası gündeme geldi.

30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 Kasım'da incelemeye geldikleri Kamelya Apartmanı ile ilgili, "Bodrum kat 3 kolonda çekirdek bölgesine nüfuz eden çatlaklar, zemin ve üst katlarda kirişlerde pas payı çatlakları görüldü. Binanın Güneybatı cephesinde deprem kaynaklı zemin oturmasına bağlı derin duvar çatlakları görüldü. Taşıyıcı sistem elemanlarında görünür beton kalitesinin düşük olduğu gözlemlendi" tespitlerini yaptı. Binaya "ağır hasarlı" raporu verdi. Ancak, iddiaya göre AKP Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem'in itirazı sonrası 5 gün sonra bir başka ekip gelerek incelemelerde bulundu ve bina ile ilgili bu kez "orta hasarlı" şeklinde rapor tuttu. İki farkı raporda da Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Nezir Türe ile Şube Müdürü Mehmet Kılıç'ın imzası yer aldı.

İDDİAYA İLİŞKİN BELGELER:





"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"

Deprem sonrası binayı apar topar boşaltan apartman sakinleri, iki farklı raporla büyük şok yaşarken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de hasar durumunun tespiti için başvuruda bulundu. 15 haneden oluşan mülk sahipleri Ailağa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tespit davası açmak için Avukat Süleyman Karadağ'a vekalet verdi. Karadağ, tespit davası sonrası ortaya çıkabilecek çelişkili durumdan sonra ikinci raporu düzenleyen memurlar hakkında da "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

"ŞİKAYETÇİYİZ, HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Apartman sakinleri ise mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere seslendi. 17 yıldır binada ikamet eden Zeki Öztoprak, "Binamız daha önce iki kez ağır hasarlı bulunmasına rağmen siyasi iktidarın gücü kullanılarak rapor orta hasarlıya çevrilmiştir. Komşularımızla birlikte bundan şikayetçiyiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Evimiz hasarlı oturulacak durumda değil. Siyasi iktidar dediğimiz müteahhit şu anda AK Parti Aliağa İlçe başkanlığını yürütüyor. Kendi gücünü kullanarak raporu orta hasarlıya çevirdi. İstediği nedir bilmiyorum. Bize bir açıklama da yapmadı. Daha önce arkadaşlarla depremden sonra yanına gittik. Binayı yeniden ayağa kaldıralım, bize önder olun dediğimiz halde bu rapora itiraz etti. Gelen insanlar da bilinçli geldiler ve ağır olan raporu orta hasarlıya çevirdiler" dedi.

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?

Binada oturan bir başka yurttaş Can Bilen, "Deprem sonrası ikinci gün geldiler, binaya baktılar. 'Sakın binaya girmeyin, çok kötü durumda' dediler. Biz de binayı boşalttık. Daha sonra bir itiraz süreci oluyor. Binamız orta hasara çevrildi. Gelen arkadaşlar bizim 3 sene önce attığımız betonun fotoğrafını çekerek rapor tuttu. Biz mağdur olduk. Deprem sonrası Belediye Başkanı Serkan Acar ve belediye imar müdürü de buraya gelmişti. İmar müdürü bu binaya sakın girmeyin, diye uyarmıştı. İlk gece bizi apar topar dışarı çıkardılar. Amaçlarını bilmiyoruz. Ağır hasarlı olsaydı, devletin bize çok faydası olacaktı. Ama şu an faydası yok. Böyle hasarlı binada oturmayı kimse istemez. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. AKP ilçe başkanı bu binanın müteahhidi. İki tane dükkanı var hala bu binada. Başka yere kiralıyor. Bu bina ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yenilense müteahhite ekstra daire düşmeyecek. Belki de dertleri bu" dedi.

"HAKİKATEN ZOR DURUMDAYIZ"

Bir diğer apartman sakini Çiğdem Yüce ise şu ifadeleri kullandı:

"Dairelerimiz oturulacak durumda değil. 15 hane var binada. Devletimizden yardım bekliyoruz. Devletin bu durumdan haberdar olduğunu düşünmüyorum. Eve giremediğimiz için kirada kalıyoruz. Maddi manevi mağduruz. Eşyalarımızın bir bölümünü bile alamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz. Bina ağır hasarlı olduğu için Büyükşehir bize 10'ar bin TL para destek sağladı. Devletimiz de 5 bin lira para bağışladı. Mart ve Mayıs aylarında da destek olunacak, onu bekliyoruz. Hakikaten zor durumdayız."

HAMDİ ERDEM: "AK PARTİ'YE ZARAR VERMEK İÇİN YAPIYORLAR"

AKP Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ise iddiaların partisine zarar vermek amaçlı olarak ortaya atıldığını iddia etti. Erdem, "AK Parti Aliağa İlçe Başkanı olarak işimiz vatandaşa hizmet. İş meselemiz başka. Benim öncelik planım işimden çok partimin hizmeti. O bina hasar tespitiyle ilgili ben itiraz etmedim. Herkesin itiraz hakkı vardır. İtiraz edilmiş gelinmiş, bakılmış. Binanın hasar durumu ne olursa olsun benim bundan bir kazancım veya kaybım yok. Bu arkadaşlar beni niye suçluyorlar. AK Parti'ye zarar vermek için bunu yapıyorlar" dedi.