Depremin ardından tsunaminin vurduğu Sığacık’ta yaralar sarılıyor

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan yıkıcı depremin ardından Sığacık Mahallesi’nde meydana gelen tsunami sonrasında denizdeki yüzlerce tekne açığa sürüklendi. Kale içinde bulunan tüm dükkânlar ise sular altından kaldı. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadının boğularak, 1 kişinin de kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği mahallede 57 kişinin yaralandığı öğrenildi. Deprem anında bölgede bulunan görgü tanıkları, 100’den fazla teknenin, marinanın dışına çıkarak başıboş şekilde açığa doğru sürüklendiğini bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerinin helikopter ve bot desteği ile marina dışına çıkan tekneleri gözlediği, yaklaşık 100 teknenin güvenli bir şekilde liman dışına bağlandığı belirtildi. Seferihisar’daki tüm tekne sahiplerine olay yerine gelmeleri çağrısı yapıldı.

DENİZ ÇEKİLDİ

Depremin ardından denizin yaklaşık 1.5 metre yükseldiği Sığacık Mahallesi’nde, gün ağardığında esnaf yaralarını sarmak için harekete geçti. Esnaf el ele vererek işyerlerini temizlemeye başladı. Sular altında kalan ve balçığa bulanan Kaleiçi’nde ve dışında Belediye ekipleri yolların temizliğini yaparken yardım kuruluşları ise halka yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Suların en çok zarar verdiği Kaleiçi’ndeki işyerlerinde maddi zarar meydana gelirken hem ekipler hem de vatandaşlar geride kalan suların tahliyesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Deprem anını anlatan kafe sahibi Rüya Akın, “Depremin ardından deniz çekildi ve tarla gibi oldu. Deniz kabardıktan sonra kaçmaya başladık. Her yerden sular geliyordu. Tüm esnaf çılgınlar gibi koşuyorduk. Deniz suyu duvarların yarısına kadar girdikten sonra geri çıkmış. Zararımız çok büyük. Bu kış esnafın kendini kolay kolay toparlayacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

POLİS UYARDI

Sahildeki bir işyerinin sahibi Ali Büge de yaşadıklarını “film sahnesi” olarak nitelendirdi. Büge, “Deniz çekildikten sonra polislerin ‘tsunami’ ikazının ardından müşterilerimizi tahliye ettik. Ardından da sular geldi. Hem işyerimiz hem pansiyonumuz sular altında kaldı. Sıfıra indik ve her şeye baştan başlayacağız. Böyle şeyleri filmlerde görüp ‘Bu kadar da olmaz’ derdik ama ne yazık ki oluyormuş” diye konuştu.