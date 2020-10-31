Depremin simge binası Rıza Bey apartmanında kurtarma çalışmaları sürüyor

31 Ekim 2020 Cumartesi, 11:04

Depremde Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde 17 bina hasar gördü, 5 bina tamamen yakıldı, 7 bina kullanılamaz hale geldi. Seferihisar’daki selde boğulan Fatma Erçetin dahil olmak üzere depremde 25 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi de yaralandı. 8 binada arama çalışmaları sürüyor.



GÖZLER RIZA BEY APARTMANINDA

Her depremde olduğu gibi bu depremde de simge bir apartman vardı. Sakarya Caddesi üzerindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı bu depremde hafızalara kazındı. Apartmanın 8 katı da çöktü. Arama ve kurtarma ekipleri, yaralanan apartman görevlisinden yardım alarak binada kaç daire bulunduğunu, apartmanın girişinin neresi olduğunu öğrenmeye çalıştı. Apartmanda arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Yurttaşlar ise enkaz altında kalan yakınlarını apartmanın çevresinde endişeli bakışlarla bekliyor.

İKİZLER İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Apartman enkazında kalan 15 yaşındaki lise öğrencileri Çınar Alpgündüz ve Sayra Alpgündüz isimli ikizleri kurtarma çalışmaları, daha önce enkazdan 3 kişiyi canlı çıkaran İzmir İtfaiyesi erlerinden Kurt Ali Belen ve Eyüp Yişin'in de aralarında bulunduğu ekip tarafından sürdürülüyor.

İkizlerin kuzeni Çağtay Özküçük, yaptığı açıklamada, ikizlerin deprem sırasında annesiyle yaptıkları telefon konuşmasında "Yıkılıyor" dediklerini aktararak şunları söyledi:

"Enkaz altında ikiz kuzenlerim var. Olay olduğundan beri buradayız. Kurtarılmalarını bekliyoruz. Ümitliyiz. Kurt Ali isimli bir abi enkazdan 3 kişiyi canlı olarak çıkardı, kuzenlerimi kurtarma çalışmalarıyla da o ilgileniyor. İkinci kata bir oyuk açıldı içeriden. Onlara ait eşyalar verdiler bize, yatakları çıktı. Neredeyse bir gün geçti ama inanıyoruz, bekliyoruz. Anneleri o sırada işteydi. Anneleri ile telefonla konuşmuşlar, ‘Yıkılıyor’ diye kapanmış telefon."

Son olarak enkaz altından ikizlere ait ders kitapları çıkarıldı.

BİNANIN RUHSATI 1993 YILINDAN

Rıza Bey Apartmanı'na yapı ruhsatı 1993 yılında verilmişti. 1999 depreminde hasar görmüştü. Güçlendirme çalışması yapılmıştı. 32 mesken, 5 işyerinin bulunduğu apartmanda deprem sırasında 60 kişinin bulunduğu düşünülüyor. Apartmandan şimdiye kadar 19 kişi çıkarıldı. Bunlardan 3’ü hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma ekipleri enkaz altındaki 43 kişiyi aramaya devam ediyor.

Depremden yaklaşık 17 saat sonra 16 yaşındaki İnci Okan apartmandan çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin enkaz altındayken telefon ile görüştüğü Buse Hasdemir de bu apartmandan çıkarıldı. Hasdemir, aparmanda diş hekimine gelmişti ve depreme burada yakalandı.

Depremde en alttaki üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda da 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı.