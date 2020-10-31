İzmir’de 16 yaşındaki İnci ve köpeği kurtarıldı
İzmir Bayraklı'da köpeği Fıstık ile enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci ve köpeği ekiplerin mücadelesi sonucu kurtarıldı.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan yurttaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.
16 YAŞINDAKİ İNCİ KÖPEĞİYLE ENKAZDAN KURTARILDI
Bayraklı'da köpeği ile enkaz altında kalan, 16 yaşındaki İnci yaklaşık 17 saattir enkaz altındaydı.
Büyük uğraşlar sonucu 17 saat sonra önce köpeği Fıstık, daha sonra da 16 yaşındaki İnci enkaz altından kurtarıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
- Tayland Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Depremde zenginler değil, fakirler ölür
- Bayraktar’ın İHA’sı, kamunun İHA’sı değildir
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
Video Haberler
- Pakdemirli'nin konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
- Tayland Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Depremde zenginler değil, fakirler ölür
- Bayraktar’ın İHA’sı, kamunun İHA’sı değildir
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'