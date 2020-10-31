İzmir’de 16 yaşındaki İnci ve köpeği kurtarıldı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 09:09

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan yurttaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

16 YAŞINDAKİ İNCİ KÖPEĞİYLE ENKAZDAN KURTARILDI

Bayraklı'da köpeği ile enkaz altında kalan, 16 yaşındaki İnci yaklaşık 17 saattir enkaz altındaydı.

Büyük uğraşlar sonucu 17 saat sonra önce köpeği Fıstık, daha sonra da 16 yaşındaki İnci enkaz altından kurtarıldı.