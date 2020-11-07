Depremzede çocuklar için "Ders Destek ve Çalışma Çadırı"

07 Kasım 2020 Cumartesi, 11:47

Geçtiğimiz günlerde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na kurduğu Çocuk Oyun Çadırı ile depremin psikolojik etkilerini aşmaya, çocukların en az travma ile bu süreci atlatmalarına yardımcı olmaya çalışan Menemen Belediyesi, yeni kurduğu Ders Destek ve Çalışma Çadırı ile okullarından uzak kalan çocuklar için bir çalışma ortamı yarattı.

Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar bütün branşlarda derslerin verileceği Ders Destek ve Çalışma Çadırı’nda Menemen Gençlik Eğitim Merkezi (MEBGEM) öğretmenleri eğitim verecek. Sabah 10.00’dan akşam 17.00’a kadar eğitimlerin olacağı çadırlarda ayrıca bireysel çalışma alanları da oluşturuldu.

20 kişilik olarak oluşturulan, yüz yüze eğitimlerin verileceği çadırda ihtiyaca göre Cumartesi ve Pazar günleri de eğitimler olacak. Depremzede çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları amacıyla kurulan çadır aynı zamanda çalışan ailelerin çocuklarının onlar olmadığı saatlerde güvende olmalarını sağlamayı da amaçlıyor. Sabah çadıra gelen çocuklar hem eğitim alacak, hem burada yemeklerini yiyecek, hem de sosyalleşme imkanı bulacaklar.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ÇOCUKLAR"

Deprem felaketinden sonra Menemen Belediyesi olarak Menemenliler ve depremzede hemşerileri için ellerinden gelen yardımları yaptıklarını, ancak önceliklerinin çocuklar olduğunu belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Çocuklarımızın bu süreçten en az yara alarak geçmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na önce Çocuk Oyun Çadırı kurduk, şimdi ise Ders Destek ve Çalışma Çadırı. Minik yavrularımızın derslerinden geri kalmamaları, bu süreç geçtikten sonra eğitim hayatlarında zorluk yaşamamaları için Menemen Belediyesi öğretmenleri ellerinden geleni yapacaklar. Her şey çocuklarımız için…” dedi.