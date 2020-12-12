Depremzede çocuklara Ankara’dan tablet desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim depreminin ardından afetzedeler için başlattığı kampanyalar, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle güçlenerek sürüyor. Büyükşehir'in afetzedelerle dayanışma ağına Ankara Beysukent Rotary Kulübü de tabletle destek verdi. Tabletler, depremden etkilenen ailelerin çocuklarına dağıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yönelik desteklerine sivil toplum örgütlerinin katkısı da sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan dayanışma kampanyasına Ankara Beysukent Rotary Kulübü'nden destek geldi. İstanbul Maratonu’na 43 sporcusuyla katılan Beysukent Rotary Kulübü, başlattıkları “Çocuklarımız Eğitimden Uzak Kalmasın” projesi kapsamında Başkent Üniversite’sinin de desteğiyle uzaktan eğitim olanağı bulunmayan depremzede çocuklara tablet hediye etti. Tabletler, 30 Ekim İzmir depreminde evleri yıkıldığı veya hasar gördüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzundere'deki konutlara yerleştirilen ailelerin çocuklarına dağıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi işbirliğiyle dağıtılan tabletler, öğrencileri sevindirdi. Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, depremin özellikle çocuklar üzerinde derin izler bıraktığını, belediyenin bütün birimleriyle birlikte bu yıkımın izlerini silmek için çabaladığını söyledi. Öğrencilerin bu tabletler sayesinde az da olsa mutlu olmasını sağladıklarını ifade eden Anıl Kaçar, “Amacımız depremzedelerin o kötü anılardan kurtulmasını sağlamak. Bunu yaparken onların hayatını kolaylaştırmaya da çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte, dayanışma ile aşacağımıza inanıyoruz” dedi.
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