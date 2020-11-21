Depremzedeler çadır kentten geçici konaklama merkezine geçecek

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:10

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İzmir'de inşa edilen 493 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulumunda son aşamaya gelindiği, 23 Kasım Pazartesi depremzedelerin kabul edilmesine başlanacağı bildirildi.

GEÇİCİ KONAKLAMA MERKEZLERİNDE KAÇ AFETZEDE VAR?

Adalet Mahallesi’nde depremzedelerin konaklayacağı konteynır kentte çalışmalar devam ediyor. 46 bin metrekarelik alanda 500 konteynır kurulacak. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm çadır kentlerden sorumlu olarak görevlendirilen Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Şu an kurulu olan bin 200 çadırdan 904’ü dolu. Burada kalan vatandaşımız peyderpey konteynır kente taşınacak. Taşınma işleminin gelecek haftadan itibaren başlamasını bekliyoruz” dedi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere’de her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 224 konutu tüm eşyaları temin edilerek depremzedelere açıldı. Yüzde 23.5’lik payı Büyükşehir Belediyesi' ait olan 5 yıldızlı eski Hilton Oteli binasına da depremzedeler yerleştirildi. 380 otel odasında kalan depremzedeler için üç öğün yemek temin ediliyor. 289 afetzede ise KYK yurtlarında ve özel yurtlarda konaklıyor.