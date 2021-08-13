Depremzedeler: Cumhurbaşkanı bize randevu vermiyor

13 Ağustos 2021 Cuma, 08:19

İzmir’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen ve 118 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası 250 bin kişi zarar gördü. Depremin ardından 9 ay geçmesine rağmen verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Devletin kendilerini unuttuğunu söyleyen İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, mağduriyetlerin giderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etti. AKP’li milletvekillerinin araya girmesine rağmen randevu için dönüş olmadı. Özkan, “Depremzedeleri 9 aydır duyan yok. Cumhurbaşkanı’ndan defalarca randevu talep ettik ama 4 aydır dönüş olmadı. Artık sesimizi duyun” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Özkan, “Devletin önerdiği kentsel dönüşüm kredisine gücümüz yetmiyor. Aldığımız kredinin taksitlerini ödeme imkânı yok. Bizler, kentsel dönüşüm kredisi değil sıfır faizli 20 yıllık ödemeli destek kredisi istiyoruz. Evi yıkılmış, kirada oturan biri taksitleri nasıl ödeyecek” diye konuştu.

9 ay önce deprem bölgesinde verilen sözlerin hepsinin unutulduğunu anlatan depremzedelerin sözcüsü Haydar Özkan, “Depremin hemen ardından gelenler ‘Yanınızdayız’ dedi. Ama sesimizi duyan yok. AKP milletvekillerinden mağduriyetlerin giderilmesini istedik olmadı. Cumhurbaşkanına derdimizi anlatmak istedik ama başaramadık. 4 aydır resmi ve sözlü olarak müracaat ettik. Hâlâ Cumhurbaşkanlığından dönüş yok. ‘Siz ne istiyorsunuz?’ diyen kimse çıkmadı. 9 ay önce verilen sözlerin hepsi unutuldu. ‘Yanınızdayız’ dediler ama şuan sesimizi duyan yok. Biz bu ülkenin insanıyız. Biz depremzede olmayı istemedik. Depremzedeler yalnız bırakıldı” diyerek randevu verilmemesine tepki gösterdi.