Depremzedeler isyanda
118 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 7 ay geçmesine rağmen depremzedelerin sorunları çözülemedi. Deprem mağdurları, binalarda emsal artışı olmasını ve kentsel dönüşüm için verilen kredinin 20 yıla uzatılmasını istedi.
30 Ekim İzmir depreminde evleri yıkılan ve hasar gören depremzedeler, evlerinin yeniden inşası için Bayraklı Belediyesi’ne emsal artışı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne faizlerin düşürülmesi için dilekçe verdi. Depremzedeler adına açıklamayı yapan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ise Şehir Plancıları Odası’na ‘davadan vazgeçin’ çağrısı yaparken, tüm yetkilileri depremzedelerin sorunlarına bir an önce çözüm üretmek adına göreve çağırdıklarını belirtti.
EVLER KÜÇÜLECEK
Depremin üzerinden 7 ay gibi bir süre geçmesine rağmen sorunların çözülmediğini belirten İZDEDA Başkanı Özkan, “ Yerel yönetimler deprem sonrası bir çalışma süresi sonunda, oluşacak mağduriyeti önlemek adına bir plan notu hazırlığını tamamlamışlardır. Hem Bayraklı Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir belediyesi sürecin her aşamasında TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın İzmir Şubeleri ile yakın temas halinde olmuş, onları da sürece dahil ederek ortak bir çözüm yolu geliştirmeye çalışmışlardır. Depremde en çok hasarı gören Bayraklı ilçesi olması sebebiyle Bayraklı belediye başkanı, diğer ilçe belediyelerinden önce davranarak ilçe meclisinden depremde hasar gören binaların yeniden yapımında mevcut emsalin korunması kararını çıkarıp Büyükşehir’e göndermiştir. Bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi kurullarında görüşüldükten sonra toplam inşaat alanının korunması haline dönüşmüş ve 1 Mart 2021 tarihinde mecliste yer alan tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmiştir. Emsal yerine inşaat alanının korunması bile her bir depremzedenin evinin yaklaşık 10-20 metrekare küçülmesine sebep olmaktadır. Depremzedelerin en başından talep ettiği 3 kata tekabül eden yüzde 30’luk emsal artışı istekleri göz ardı edilmiştir” diye konuştu.
'KREDİ 20 YIL VADELİ OLSUN'
Depremzedelere sunulan kredilerin faiz oranlarının yüksek olduğunu ifade eden Özkan, “İzmir şartlarında bir dairenin yeniden yapım maliyeti 450 bin, 500 bin TL arasında değişmektedir. Kentsel dönüşüm kredisi kapsamında çekilebilecek tutar olan 200 bin TL’nin 10 yıllık aylık ödeme tutarı 3 bin TL’dir. Bu kişiler hem kirada oturup, hem taksit nasıl ödeyecekler. Bizler, aylık yüzde 0.30 gibi düşük bir faiz oranıyla, 2 yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli 450 bin, 500 bin TL gibi bir kredinin sağlanmasını istiyoruz. Devletimizin bunu yapacak kudreti ve kabiliyeti olduğunu bilmekteyiz” diye konuştu. 765 kişinin imzaladığı dilekçeleri Bayraklı belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veren depremzedeler sessizce ayrıldı.
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