Depremzedeler 9 metrekarelik konteynerda kaderlerine terk edildi
TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde 20 Mart 2019’da yaşanan 5,5’lik depremde evleri zarar gören depremzedelerin sorunlarını bir kez dile getirdi. Sancar, "Acıpayam'da vatandaşlarımız 9 metrekarelik plastik odalara, barakalara terk edilmiştir” dedi.
CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde 20 Mart 2019’da yaşanan 5,5’lik depremde evleri zarar gören depremzedelerin sorunlarını gündeme taşıdı. Milletvekili Sancar; “Acıpayam ilçesinde oluşan depremden sonra maalesef Acıpayam ilçemiz sahipsiz ve yalnız bırakılmıştır. Seçimlerden önce gelen bakanların söz vermesine rağmen bugün, bu tarih itibarıyla hâlâ Acıpayam'da vatandaşlarımız 9 metrekarelik plastik odalara, barakalara terk edilmiştir ve Şehircilik Bakanını Denizli'ye davet ettiğimizde, eksik olmasın, Denizli'ye gelip Denizli kebabını yiyip Acıpayam'a uğramadan Denizli'den ayrılmıştır. Bu barakalar ortadan kalkıncaya kadar devlet bu gariban köylerimize sahip çıkıncaya kadar vatandaşımız sıhhi evlere kavuşuncaya kadar bizim mücadelemiz devam edecektir ama iktidar partisinin maalesef umurunda olmayan bu durumun acilen irdelenmesini, ele alınmasını ve Acıpayamlılarımızın kaderine terk edilmemesini önemle tavsiye ediyoruz. Acıpayamlılar yalnız değildir” dedi.
NE OLMUŞTU?
Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde 20 Mart 2019’da yaşanan 5,5’lik depremden 6 bin 406 hane etkilendi. 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edildi. İlçede Oğuz, Ucarı, Kırca, Ovayurt ve Apa köylerinde depremzedelerden kimi evini kendi imkanlarıyla yaparken bir kısmı köylerini terk etti, bir kısmı hasarlı evlerde yaşamaya çalışıyor. 270 aile ise halen valiliğin dağıttığı konteynerlerde kalıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
Video Haberler
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
- Esnafın kan ağladığı videoyu Akşener paylaştı
- Prof. Dr. Özlü 'maske' hakkındaki o iddiaya yanıt verdi
- Samsun'da sanayi sitesinde yangın
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
- Antalya'da dev dalgalarla selfie
- CHP'li Özel'den Soylu ve Çelik'e çok sert sözler!
- Fatih Erbakan’dan 'üçüncü ittifak' sinyali
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri