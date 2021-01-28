Depremzedeler 9 metrekarelik konteynerda kaderlerine terk edildi

28 Ocak 2021 Perşembe, 09:37

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde 20 Mart 2019’da yaşanan 5,5’lik depremde evleri zarar gören depremzedelerin sorunlarını gündeme taşıdı. Milletvekili Sancar; “Acıpayam ilçesinde oluşan depremden sonra maalesef Acıpayam ilçemiz sahipsiz ve yalnız bırakılmıştır. Seçimlerden önce gelen bakanların söz vermesine rağmen bugün, bu tarih itibarıyla hâlâ Acıpayam'da vatandaşlarımız 9 metrekarelik plastik odalara, barakalara terk edilmiştir ve Şehircilik Bakanını Denizli'ye davet ettiğimizde, eksik olmasın, Denizli'ye gelip Denizli kebabını yiyip Acıpayam'a uğramadan Denizli'den ayrılmıştır. Bu barakalar ortadan kalkıncaya kadar devlet bu gariban köylerimize sahip çıkıncaya kadar vatandaşımız sıhhi evlere kavuşuncaya kadar bizim mücadelemiz devam edecektir ama iktidar partisinin maalesef umurunda olmayan bu durumun acilen irdelenmesini, ele alınmasını ve Acıpayamlılarımızın kaderine terk edilmemesini önemle tavsiye ediyoruz. Acıpayamlılar yalnız değildir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde 20 Mart 2019’da yaşanan 5,5’lik depremden 6 bin 406 hane etkilendi. 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edildi. İlçede Oğuz, Ucarı, Kırca, Ovayurt ve Apa köylerinde depremzedelerden kimi evini kendi imkanlarıyla yaparken bir kısmı köylerini terk etti, bir kısmı hasarlı evlerde yaşamaya çalışıyor. 270 aile ise halen valiliğin dağıttığı konteynerlerde kalıyor.