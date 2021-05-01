Der Tagesspiegel gazetesinde yer aldı: Almanya’da eski askerler ‘ayaklanma planlıyor’ iddiası
Almanya’da binlerce emekli ve eski askerlerin Berlin’de ayaklanma planladıkları öne sürüldü. Haber ilk olarak Berlin’de yayınlanan Der Tagesspiegel gazetesinde yer aldı.
Almanya’da binlerce emekli askerin Telegram uygulaması üzerinden bir araya gelerek Berlin’de ayaklanma ve darbe planladıkları iddia edildi. Amerika'nın Sesi’ne göre, haber önce Berlin’de yayınlanan Der Tagesspiegel gazetesinde çıktı, ardından güvenlik birimlerince doğrulandı.
Habere göre, “Emekli ve Eski Askerler Grubu” adı altında bir araya gelen yaklaşık 13 bin emekli ve eski asker, koronavirüs salgını kapsamında Merkel hükümeti tarafından alınan karantina kurallarını eleştiren veya salgının varlığını inkar eden hareketin içine sızmayı ve Berlin’de düzenlenen gösteri ve mitinglerde olay çıkartıp, devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenlenme planları konusunda iletişim içerisinde.
‘HOLLANDA’YI ÖRNEK ALIYORLAR’
Güvenlik kaynakları bu gruba, Almanya’nın 1937’deki sınırlarını yeniden inşa etmeyi hedefleyen monarşist-aşırı sağcı grupla ilişkili kişilerin de üye olduğunu belirtti. Uzmanlara göre, üyeler Hollanda’daki benzer bir oluşumu kendilerine örnek alıyor.
Hollanda’da geçen ocak ayında salgın önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde çatışmalar yaşanmıştı. Haberde, geçen hafta Fransa’da emekli askerlerin imzaladığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ülkede iç savaş uyarısının yapıldığı ortak çağrı metni tartışması da hatırlatıldı.
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