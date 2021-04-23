Fransa'da askerlerden Macron'a ırkçılık uyarısı yapan mektup
Fransa'da 20 general, 100 kadar subay ile 1000’den fazla askerin imzasının bulunduğu bir mektup ile hükümete çağrı yapıldı.
Fransa’da 20 kadar general, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bunu durdurması gerektiği, aksi takdirde iç savaş çıkacağı uyarısında bulundu. Aşırı sağcı Valeurs Actuelles adlı sitede yayımlanan ve 20 general, 100 kadar subay ile 1000’den fazla askerin imzası bulunan mektupta, hükümete vatanperverliği savunma çağrısı yapıldı.
Fransa’nın çok sayıda tehdit altında olduğu iddia edilen mektupta, ülkeyi tehdit eden çözülmenin kınanması gerektiği ifade edildi.
İÇ SAVAŞ İSTENDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Mektupta, ırkçılık karşıtı bir ayrımcılıkla vatan topraklarında huzursuzluk ve topluluklar arasında nefret oluşturulduğu belirtilerek "ırkçılık" ve "dekolonizasyon" gibi terimlerle ırkçı bir savaş istendiği ileri sürüldü.
Bu terimleri kullananların, Fransa’nın geleneklerini, kültürünü hor gördüğü ve geçmişinden uzaklaştırarak ülkenin dağıldığını görmek istediği savunulan mektupta, İslamcılık ve banliyölerin ayrımcılık ve bölünmeye yol açtığı iddia edildi.
Mektupta, yetkililerin, polisleri gösterilerde paravan ve günah keçisi olarak kullandıkları, insanların sadece verilen emirleri yerine getiren polisleri tehdit ettiği aktarılarak "Tehlikeler büyüyor, her geçen gün şiddet artıyor" ifadesi kullanıldı.
Yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiği belirtilen mektupta, "Artık ağırdan almaya vakit kalmadı, aksi takdirde bu büyüyen kaosu yarın iç savaş sonlandıracak ve sizin sorumlu olacağınız binlerce ölüm meydana gelecek" denildi.
Video Haberler
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
En Çok Okunan Haberler
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme
- Erdoğan'a büyük şok!
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
- Bitcoin çakıldı!
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani
- Kırmızı Bülten talep edilmişti