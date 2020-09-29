Derbiden sonra ilk tebrik Altay'a

29 Eylül 2020 Salı, 02:00

Derbi sonrasında gündemime F.Bahçe’nin genç aynı zamanda çok başarılı ve gelecek vaad eden file bekçisi Altay Bayındır’ı aldım. 2019-20 sezonu öncesi giriş yapmıştı bu kulübe. Harun vardı geldiğinde Sarı-Lacivertli kalede. Çalıştı, çabaladı, verilen şansları iyi değerlendirdi, kaleyi Harun’dan devraldı. Zaman oldu hata yaptı, zaman oldu harika kurtarışlarla F.Bahçe’ye maç kazandırdı. Bazı kalemşörler sezon sonu F.Bahçe kalesi için değişime gidilmesinin şart olduğunu yazsalar da başkan Ali Koç en doğru kararı verdi. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Altay için “Bir yere gitmeyecek, yerine de başka isim almayacağız” diyerek Ali Koç, hem genç file bekçisine destek çıktı hem de kafalardaki soru işaretini giderdi. Bugün Altay’ın son üç maçta nasıl performans sergilediğini herkes görüyor. G.Saray maçı buna en iyi örnek. Ligin ilk 3 haftasında kalesine gelen 7 şuttan sadece 1’i gol olan Altay Bayındır’ın G.Saray derbisinde beş kritik kurtarışın altına imza atması uzun süre konuşulacaktır.

ANTRENÖR KRAFT İYİ KATKI SAĞLADI

Kaleci antrenörü Michael Kraft, Altay’ın gelişiminde büyük pay sahibi. Kraft, Altay Bayındır’la oynadığı maçları defalarca izleyerek genç isme hatalarını gösteriyor. Alman teknik adam, bilhassa yan toplara çıkışlarda zaafları olan kalecinin bu eksiğini gidermesi için özel çalışmalar yaptırıyor. Teknik direktör Erol Bulut’un da Altay Bayındır’a güveni tam. Bulut’un soyunma odasına girer girmez ilk tebrik ettiği kişi Altay’dı. Genç kalecinin önünde uzun bir kariyer olduğunu ve daha iyi olacağını dile getiren Erol hoca, Altay Bayındır’ın Türkiye’nin sayılı kaleciler arasında yer aldığını söyledi. Altay, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi efsanelerin giydiği 1 numaralı formayı uzun yıllar devam ettirecek gibi görünüyor. Yeter ki şımarmasın. Yaşı henüz 22.