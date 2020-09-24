‘Derbiler farklı oynanır’
Erol Bulut, ‘Hafta sonu kim kazanacak hep birlikte göreceğiz’ dedi.
G.Saray-F.Bahçe arasında oynanacak yeni sezonunun ilk derbi maçı için geri sayım başladı. Yüksek moralli Sarı-Kırmlızılı takımla moralsiz Sarı-Laciverti ekip arasındaki mücadelenin nasıl geçeceği, hangi skorla biteceği şimdiden hepimiz için merak konusu. Şahsi fikrim maç öncesi ağırlık ev sahipliği yapacak G.Saray’dan yana. Ama hep söyleriz derbiler belli olmaz diye. Pazar akşamı saat 19.00 itibarıyla hayat duracak ve milyonlar ekran başında olacak. Temennim iyi oynanmasını beklediğim futbolla birlikte dostluğun kazanması. F.Bahçe teknik direktörü Erol Bulut’un Hatayspor karşısında yaptığı oyuncu değişiklikleri eleştirildi. Erol Hoca’yı tenkit edenler haklı. Erol Bulut, derbiyle ilgili “Derbiler her zaman farklı oynanıyor. Herkes daha farklı motive oluyor. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Hafta sonu kim kazanacak hep birlikte göreceğiz.” ifadesini kullandı.
SOSA’DA KIRIK ŞÜPHESİ
F.Bahçe’nin bu sezonki flaş transferlerinden olan Jose Sosa’nın Hatayspor maçına kırık parmakla oyuna dahil olduğu ortaya çıktı. Arjantinlinin ayak parmaklarından birinde kırık bulunurken, yıldız futbolcu, özel bir bandaj ve iğneyle sınırlı sürede oyunda kalabildi. Mert Hakan’ın sonradan girmesinin nedeni ise kasık sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan uzak kalması olarak gösterildi. İki oyuncunun da G.Saray derbisine 11’de başlaması bekleniyor.
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