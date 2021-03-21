Derbinin VAR’ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.

İHA
21 Mart 2021 Pazar, 11:46
Derbinin VAR’ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu
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Süper Lig’in 31. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR’ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.


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