Derrick Luckassen Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen’i kadrosuna kattı.

İHA
11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:32
Derrick Luckassen Kasımpaşa’da
Abone Ol google-news

Kasımpaşa, PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen’i kadrosuna kattı.
Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Sportif Direktörü Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler