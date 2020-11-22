Ders kitaplarında bir garip Vahdettin düzenlemesi!

22 Kasım 2020 Pazar, 08:50

8'inci sınıf “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabının önceki basımında yer alan, Vahdettin'in İngiliz İşgal güçleri Komutanı Harrington'a telgraf çekerek “İstanbul'da yaşamasının tehlike arz ettiğini, yüce İngiltere devletine sığındığını” belirten ifadesi yeni müfredatta yer almadı.

"İŞBİRLİKÇİLİĞİ GİZLENDİ"

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Müfredat değişikliklerine dikkat çeken Tarihçi-Eğitimci Mustafa Solak, ders kitaplarında yapılan değişiklikleri şöyle açıkladı:

"Müfredat değişikliğinden önce liselerde okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında Vahdettin'in ülkeyi terk etmesi ‘Savaş sonrası toplumun tepkisinden çekinen Vahdettin, 17 Kasım 1922'de İngiltere'ye sığınarak yurdumuzdan ayrıldı' cümlesiyle açıklanmıştı.

Yeni kitapta ise ‘Vahdettin, padişahlık haklarını kaybetti ve 1922'de ülkeyi terk ederek Malta'ya gitti' şekline dönüştürüldü. Böylece Vahdettin'in İngilizlerle işbirlikçiliği gizlendi.

İki yıl önceki 8. sınıf Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında, ‘Halife Vahdettin, 16 Kasım 1922'de İngiliz İşgal güçleri Komutanı Harrington'a Müslümanların Halifesi unvanıyla bir telgraf çekerek İstanbul'da yaşamasının tehlike arz ettiğini, yüce İngiltere devletine sığındığını belirtti. Anlaşıldığı üzere Padişah Vahdettin bir an önce gitmek istiyordu' şeklinde ifade yer alıyordu.

Yeni ders kitabında ise ‘Vahdettin İngiliz gemisi ile İstanbul'dan ayrıldı’ ifadesi yazıldı."