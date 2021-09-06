Ders zili çaldı: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu mu?

06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:31

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulları bugün tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime açtı. 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen bugün okulun ilk günü için ders başı yaparken, veliler ise endişeli.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda 50 kişilik sınıflarda sosyal mesafenin nasıl korunabileceği bilinmiyor. Veliler ve eğitimciler ise sınıf mevcutlarının azaltılmamasına tepkili.

İKİ KEZ PCR TESTİ İSTENECEK

"Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

DERS SAATLERİ AZALTILMAYACAK

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Covid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

POZİTİF VAKA ÇIKSA DA EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla gönderilen yazıya göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda, sınıfındaki diğer öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecekler. Aynı durumda, öğretmenler de izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecekler.

Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILMAK ZORUNLU MU?

Alınan tedbirlerin yeterliliği ve uygulanabilirliği konusunda velilerin endişeleri sürerken; en çok merak edilen sorular arasında yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığı geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet'e verdiği demeçte, yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olacağını aktardı. Özer, "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler" diye konuştu.