MEB'ten 81 ildeki okullar için Covid-19 kararı: Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberini 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Buna göre sınıftaki öğrencilerden biri pozitif çıkınca, diğerler öğrenciler izleme alınarak eğitime devam edecek.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle uzun bir süredir online olarak devam eden eğitim öğretim sürecinin yüz yüze eğitim şeklinde devam etmesine karar verilmişti. Bugün itibariyle ülke genelindeki tüm sınıflar, yüz yüze eğitime geçti.
Okullarda herhangi bir pozitif vaka görülmesi durumunda neler olacağını merak eden veli ve öğretmenlere yanıt ise MEB'ten geldi.
POZİTİF VAKA ÇIKSA DA EĞİTİM DURMAYACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla gönderilen yazıya göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda, sınıfındaki diğer öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecekler. Aynı durumda, öğretmenler de izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecekler.
Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.
ÖĞRETMEN POZİTİF ÇIKARSA EVE GÖNDERİLECEKLER
Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.Ayrıca bu durumda okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecekler. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.
Bakanlığın yazısına göre, sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda şu uygulamalar yapılacak:
- Öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecek.
- Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.
- Servislerde, öğrencilerden birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda, öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecekler. Bu durumda, servis şoförü ve rehber personel temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam edecekler.
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