Ders zili öğrenci var uzaktan çaldı

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Eğitim öğretimde 2020-2021 dönemi, koronavirüs nedeniyle uzaktan başladı. Okulların 21 Eylül’de yüz yüze açılması planlanırken, 3 haftalık uzaktan eğitim süreci, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak sürdürülecek.

Okullarda, eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle İstiklal Marşı okunurken, saat 09.00’daki ilk dersten önce ders zilleri çaldı. Uzaktan eğitimin, 21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitime kadar devam etmesi hedefleniyor.

DESTEK NOKTALARI

Bu süreçte, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu. Öte yandan, öğretmenlere, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime hazırlıklı olmaları için hem hijyen kuralları konusunda bilgilendirilme yapılacak hem de öğrencilere psikososyal rehberlik yapabilmeleri amacıyla uyum eğitimleri verilecek. Ayrıca MEB tarafından veli rehberlik eğitimleri düzenlenecek. TRT EBA kanallarında yer alan “Bizden” veli kuşağı ve MEB’in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulacak.