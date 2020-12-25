Destek bekleyen esnafa zam şoku
Ankara'nın tarihi alışveriş noktalarından Suluhan, en boş günlerini yaşıyor. Pandemi öncesinde hınca hınç dolu olan Han'da esnaf şimdi siftah yapamadan günü kapatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek miktarının yeterli olmadığını söyleyen Suluhan esnafı, bir de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün dükkan kiralarına yüzde 12 zam yapmasıyla karşılaştı.
Siftah yapamadan günü sonlandıran esnaf bir de dükkan kiralarına yapılan zamla karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Suluhan'da, Bakanlık tarafından dükkan kiralarına yüzde 12 zam yapıldı. Esnafa gönderilen ihbarnamede, kiraların yüzde 12 oranında arttığı görüldü. Üstelik esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1000 TL doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 TL diğer illerde aylık 500 TL kira yardımından yararlanacak esnaf listesinde de yer almadıklarını, destekten yararlansalar bile bunun yeterli olmadığını söyledi. Esnaf, iktidarın yardım paketinin "umutlarıyla oynadığını" söyleyerek sitem etti.
“BU HÜKÜMET BİZİ PERİŞAN ETTİ”
Suluhan’da 70 yaşında hala çalışmak zorunda olan bir esnaf, "Bu yaşıma kadar böyle hükümet görmedim. Siftahsız kapatıyorum, vergimizi bile ödeyemiyoruz, dükkan kapatacağız, bu hükümet bizi perişan etti, bizim belimizi kırdılar" diye isyan etti.
“SATIŞLAR YÜZDE 80 DÜŞTÜ”
Han’da bir depoda çalışan bir emekçi, satışların yüzde 80 oranında düştüğünü söyledi. Korkuyla çalıştıklarını anlatan emekçi, “Pandemi var insanlar korkuyor gelmiyorlar, biz de korkuyoruz ama çalışmak zorundayız. Yasaklar yeterli değil, yasak koyuyorsunuz insanlar hala sokakta ama alışveriş yapmıyorlar sadece geziyorlar. Esnaf dükkanları kapatmak üzere, ekonomi çöküyor, gidişatımız hiç iyi değil. Böyle bir kapatma işe yaramıyor. 14 gün tamamen kapatılsa en iyisi. Satışlar yüzde 80 oranında düştü. Satış yok. İşverenler de işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Kazanç yok ki çalışanlarına para versin” dedi.
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