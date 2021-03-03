Destici: BBP fezlekelerin kaldırılması yönünde oy kullanacak
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'ye gönderilen fezlekelere ilişkin, “BBP bu fezlekelerin kaldırılması yönünde net bir şekilde oy kullanacaktır" dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Destici, TBMM gönderilen fezlekeler ile ilgili, "BBP'nin tavrı nettir. Terörle iltisakı olan, terör eylemlerine karışan, teröre destek veren bir kişi milletvekili sıfatıyla cezası kesinleşmişse artık oturamaz. Onun için bizim bu fezlekeler konusunda terörist milletvekilleri ile ilgili tavrımız nettir. BBP bu fezlekelerin kaldırılması yönünde net bir şekilde oy kullanacaktır. Hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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