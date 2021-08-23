DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, sendika temsilcilerini ‘geçici görevle’ hastaneden gönderdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Sağlık-İş Sendikası’nın işyeri temsilcileri Murat Boran ve Hasan Kutluay, rektörlük kararıyla bir yıllık “geçici görevlendirme” ile Efes ve Torbalı meslek yüksek okulu’na gönderildi. Bu kararın, sağlık çalışanlarının özlük hakları için yaptıkları eylemlere karşı bir “sürgün” olduğunu belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, konuyu mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.

Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemeleri gibi özlük hakları ve çalışma koşullarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle geçen yıldan bu yana, çeşitli dönemlerde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde eylemler yaptı. Üniversite Rektörü Nükhet Hotar da, sendikanın işyeri temsilcileri Murat Boran ve Hasan Kutluay’ı, geçici görevlendirme ile Efes ve Torbalı Meslek yüksek okullarına gönderdi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, temsilcilerinin yaptıkları eylemler nedeniyle “sürgün” edildiğini söyledi. “Dokuz Eylül Üniversitesi’nde geçen yıldan beri başhekimlik ve rektör çalışanlara adeta terör estiriyor” diyen Bacaksız, “Sağlıkçılar özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili sorunlar yaşıyordu. Sendika temsilcileri de bu gibi durumlar için vardır. Ancak görüşme talepleri defalarca reddedildi. Biz de sendika olarak eylem kararı aldık. Ben de orada basın açıklaması yaptım. Sonrasında bize cezalar verildi. Bunların hepsini yargıya taşıdık, rektör hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şimdi yasa-kanun tanımadan kin kusuyor” ifadelerini kullandı. Yapılan işlemin yasal olmadığını söyleyen Bacaksız, “Sendikalar Kanunu’na göre, sendika temsilcileri başka bir yere gönderilemez. Danıştay’da da bu tip uygulamaların ‘yıldırma ve cezalandırma olarak kullanıldığı’ tespiti yapılmış. Arkadaşlarımızı cezalandırmak, yıldırmak ve çalışanlara gözdağı vermek için bu uygulama yapılıyor. Biz bu konuda hukuki yönden başvurularımızı yaptık. Karara karşı eylem de yapacağız” diye konuştu.