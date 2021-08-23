DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, sendika temsilcilerini ‘geçici görevle’ hastaneden gönderdi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Sağlık-İş Sendikası’nın temsilcileri, yaptığı eylemler nedeniyle “sürgün” edildi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, açıklamada bulundu.
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Sağlık-İş Sendikası’nın işyeri temsilcileri Murat Boran ve Hasan Kutluay, rektörlük kararıyla bir yıllık “geçici görevlendirme” ile Efes ve Torbalı meslek yüksek okulu’na gönderildi. Bu kararın, sağlık çalışanlarının özlük hakları için yaptıkları eylemlere karşı bir “sürgün” olduğunu belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, konuyu mahkemeye taşıdıklarını açıkladı.
Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemeleri gibi özlük hakları ve çalışma koşullarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle geçen yıldan bu yana, çeşitli dönemlerde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde eylemler yaptı. Üniversite Rektörü Nükhet Hotar da, sendikanın işyeri temsilcileri Murat Boran ve Hasan Kutluay’ı, geçici görevlendirme ile Efes ve Torbalı Meslek yüksek okullarına gönderdi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, temsilcilerinin yaptıkları eylemler nedeniyle “sürgün” edildiğini söyledi. “Dokuz Eylül Üniversitesi’nde geçen yıldan beri başhekimlik ve rektör çalışanlara adeta terör estiriyor” diyen Bacaksız, “Sağlıkçılar özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili sorunlar yaşıyordu. Sendika temsilcileri de bu gibi durumlar için vardır. Ancak görüşme talepleri defalarca reddedildi. Biz de sendika olarak eylem kararı aldık. Ben de orada basın açıklaması yaptım. Sonrasında bize cezalar verildi. Bunların hepsini yargıya taşıdık, rektör hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şimdi yasa-kanun tanımadan kin kusuyor” ifadelerini kullandı. Yapılan işlemin yasal olmadığını söyleyen Bacaksız, “Sendikalar Kanunu’na göre, sendika temsilcileri başka bir yere gönderilemez. Danıştay’da da bu tip uygulamaların ‘yıldırma ve cezalandırma olarak kullanıldığı’ tespiti yapılmış. Arkadaşlarımızı cezalandırmak, yıldırmak ve çalışanlara gözdağı vermek için bu uygulama yapılıyor. Biz bu konuda hukuki yönden başvurularımızı yaptık. Karara karşı eylem de yapacağız” diye konuştu.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet!
- AKP'li vekilden polise hakaret
- Milyonluk vurgun için harekete geçildi
- Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- CHP'li Taşçıer, Gökçek'in yeni skandalını anlattı
- Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- Trabzon Havalimanı'nın altından 5'li çete çıktı