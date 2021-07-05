Koca'dan soruşturma açılan sağlıkçı hakkında açıklama
Fahrettin Koca otogarda mobil aşı standında 'Sinovac' ve 'BionTech' diye bağıran sağlıkçı hakkında açıklama yaptı. Koca "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca otogarda mobil aşı standında 'Sinovac' ve 'BionTech' diye bağıran sağlıkçı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca yaptığı açıklamada "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" dedi.
"AŞI CİDDİ BİR KONUDUR"
İşte Koca'nın konu üzerine yaptığı açıklama: Kütahya otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız.
Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021
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