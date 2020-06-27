"DEÜ yönetimi, Cumhur İttifakı'nın yanında değil, emekçilerinin yanında durmalı"

27 Haziran 2020 Cumartesi, 17:58

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ek ödemelerde yüzde 20 kesinti yapılması nedeniyle 10 gündür eylem yapan sağlık çalışanları seslerinin duyulmasını bekliyor. Eylemin 10'ununcu gününde sağlık çalışanlarına destek vermek için alana gelen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, burada yaptığı açıklamada, "Sendika temsilcileri ile görüşmeyi reddeden Başhekim vekili, AKP eski genel başkan yardımcısı şimdinin siyaseten rektörü Nükhet Hotar’a mı sırtını dayamıştır?. Ülkemizde 18 yıldır yukarıdan aşağıya sirayet eden bir “sen kim oluyorsun” idaresi ve iktidarı var. Devletimiz de kamu kurumlarımız da kimsenin babasının çiftliği değil." dedi.

'BAŞHEKİM, EMEKÇİLERLE DEĞİL CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR'

Hastane yönetiminin sağlık emekçileriyle görüşmeyi reddetiğini vurgulayan Bacaksız, "Başhekim vekili bu açıklamalarımız karşısında emekçilerle görüşmek yerine makamını bırakıp cumhur ittifakının Balçova temsilcilerine gidip bizi şikayet etmiş olacak ki akşam bize cevabı onlarla birlikte vermeyi uygun görmüştür. Sendikamızın da destek verdiği geniş katılımlı eylemin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Başhekim Vekili yanına cumhur ittifakının temsilcilerini de alarak Balçova Cumhuriyet Meydanında açıklama yapmıştır. Bir kamu görevlisinin siyasi iktidarın temsilcilerini arkasına alarak, Hastanesinin bahçesinde kendisiyle görüşmek isteyen emekçileri bırakıp ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapmasına tarihte örneğine rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

'SİYASİ İZ ARAYANLAR KENDİNİ SORGULASIN'

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Başhekim vekili bu hareketi ile tüm söylemlerimizin iddia olmadığını, doğru olduğunu, koltuğunda siyasi iktidar sayesinde oturduğunu açıkça beyan etmiştir. “Döner sermaye gelirleri bizim kendi iç işleyişimizle ilgili bir konudur” diye konuşan Başhekim vekili, neden bu açıklamayı AKP ve MHP ilçe yöneticilerini yanına alarak Balçova Cumhuriyet Meydanında yapmıştır?

Eyleme sağlık çalışanlarına destek olmak, pandemi sürecinde mücadelelerinden dolayı minnetini ifade etmek için gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın da hedefe konulması hiçbir mantıkla bağdaşmamaktadır. Pandemi sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ni dezenfekte eden, yine hastane acil pandemi biriminde çalışan 200 sağlık personeline ve evine gidemediği için ilçemizdeki yurtlarda kalan sağlık çalışanlarına haftanın belirli günlerinde öğle yemeği ve içme suyu gönderen bir kent yöneticisi olarak Çalkaya, sağlık çalışanlarına destek vermeye gelmiştir. Üstelik hastane önündeki eylemde kendisi bir açıklama da yapmamıştır. Çalkaya’nın pandemi ile mücadelede canını hiçe sayarak görev yapan sağlık emekçilerinin eylemine destek vermesinde siyasi iz arayanlar önce kendilerini sorgulamalıdır.

İSTİFA ÇAĞRISI

Genel Sağlık-İş olarak DEÜ Hastanesi Başhekim vekilini, yanına cumhur ittifakının temsilcilerini alarak meydan meydan gezmeyi bırakmaya, kendisi ile görüşmek için bekleyen sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm üretmeye çağırıyoruz. Başhekim vekili, siyasetin malzemesi olmak yerine yöneticisi olduğu kurumda çalışma barışını bozan değil sağlayan olmalıdır. Başhekim vekili eğer siyaset yapmak istiyorsa oturduğu koltuğu bırakarak, istifa etmelidir. Bugün idareci konumunda otururken iktidarın sözcüsü olanlara daha sonra neler olduğunu hep beraber gördük. Siz de göreceğiz çok yakında…