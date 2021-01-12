Deutsche Bank, Donald Trump ile iş yapmayacak

12 Ocak 2021 Salı, 13:00

Bankaya yakın bir kaynağa dayandırılan haber, New York Times'da yer aldı. Deutsche Bank, Trump'ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization grup şirketine yaklaşık 340 milyon dolar ile kredi veren en önemli banka konumunda.

Deutsche Bank sözcüsü konuya ilişkin sorulara cevap vermeyi reddederken Trump Organization konuya ilişkin mesai saatleri dışında gönderilen soruya henüz yanıt vermedi.

Kaynak: Reuters