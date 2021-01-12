Deutsche Bank, Donald Trump ile iş yapmayacak
Deutsche Bank, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasının ardından gelecekte Trump ya da şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi.
Bankaya yakın bir kaynağa dayandırılan haber, New York Times'da yer aldı. Deutsche Bank, Trump'ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization grup şirketine yaklaşık 340 milyon dolar ile kredi veren en önemli banka konumunda.
Deutsche Bank sözcüsü konuya ilişkin sorulara cevap vermeyi reddederken Trump Organization konuya ilişkin mesai saatleri dışında gönderilen soruya henüz yanıt vermedi.
Kaynak: Reuters
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