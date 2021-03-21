Dev derbi: Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez!

21 Mart 2021 Pazar, 00:05

Şampiyonluk yarışının kaderini yakından ilgilendiren dev derbi için geri sayım başladı. Süper Lig'in 31. haftasında Lider Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Suat Arslanboğa yapacak.

İKİLİ MÜCADELEDE BİLANÇO

Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 488 golüne, Beşiktaş 447 golle karşılık verdi.

LİGDE 130. KEZ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 129 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 147 gol attı.

İLK YARIDA BEŞİKTAŞ GALİP AYRILDI

Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ederek 15 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle döndü.

Siyah-beyazlıların gollerini, Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N’Sakala atarken, sarı-lacivertlilerin golleri Papiss Cisse ve Ozan Tufan (2)’dan gelmişti.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe, haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor. Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Takımda sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son idmanın bir bölümünde takımla bir bölümünde ise bireysel çalışan Gökhan'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE DEPLASMANLARI SEVİYOR

Sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir tablo çiziyor. Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. Erol Bulut’un öğrencileri, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisinde de 3 puanı alarak yarışa devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

SİYAH-BEYAZLILAR SON 6 MAÇTAN GALİP ÇIKTI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazanarak 3 puanın sahibi olmayı başardı.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3’er sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

CENK TOSUN DÖNÜYOR, GÖKHAN TÖRE EKSİK

Adalesinde gerilme olduğu için bir süredir takımdan ayrı kalan Gökhan Töre’ye, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermeyeceği öğrenildi. Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giymekte güçlük çeken Cenk Tosun'un sakatlığı ise sona erdi. Milli futbolcunun derbi kadrosunda olacağı ve görev verilmesi halinde forma giyeceği belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Nazım Sangare), Serdar Aziz, Attila Szalai, Filip Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam.

UNUTULMAYAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiler her zaman çekişmeli geçerken, tarihe damga vuran maçlara ve istatistiklere de sahne oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında ilk maç 28 Kasım 1924’de oynandı. İki ekip arasında oynanan ilk karşılaşmada Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 4-0 mağlup etti. 11 Ağustos 1974’te ise TSYD Kupası’nda en gollü maç oynandı ve Beşiktaş mücadeleyi 5-4 kazandı. Ezeli derbide 4’ü Beşiktaş 5’i Fenerbahçe lehine olmak üzere 9 maçta hükmen kararı verildi. Toplamda 352 maçlık seride, Fenerbahçe’nin 133, Beşiktaş’ın 126 galibiyeti bulunuyor.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İkili mücadele en farklı galibiyetlerin ilki, 23 Mart 1941’de oynanan özel turnuva maçında yaşandı. Beşiktaş, mücadelede Fenerbahçe’yi 7-1 mağlup etti. 6 Aralık 1958’de oynanan özel maçta ise Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 7-0 yendi.

EN ÇOK GOL ATAN OYUNCULAR

İkili rekabette, Beşiktaş’ta en çok gol atan isim 32 gol ile Hakkı Yeten olurken, Fenerbahçe’de ise 19 gol ile Cemil Turan listede bulunuyor. Her iki takımda da oynayıp gol atan isimler ise şu şekilde: Tayfur Havutçu, Yusuf Şimşek, Tümer Metin, Mert Nobre, Mamadou Niang, Gökhan Gönül.