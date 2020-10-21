Fenerbahçe Trabzonspor maçına ünlü hakem

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:20
Fenerbahçe Trabzonspor maçına ünlü hakem
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Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.



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