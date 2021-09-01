Dev şirket binlerce kişiyi işe alacak

01 Eylül 2021 Çarşamba, 16:31

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Jassy, şirketin diğer sektörlerin yanısıra perakende, bulut bilgi işlem ve reklam sektörlerindeki talebe ayak uydurabilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Jassy şirketin hızlı internet ağını geliştirmek için uzaya uydu gönderme girişimi olan Project Kuiper'in de yeni istihdama ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

'ÇOK FAZLA İNSAN VAR'

PwC'nin ABD'de yaptığı ve çalışanların yüzde 65'inin iş değiştirmek istediğini söylediği ankete atıfta bulunan Jassy, "Salgın nedeniyle çok fazla pozisyonda değişiklik yapıldı ve daha farklı ve yeni işler yapmak isteyen çok fazla insan var" dedi.

275 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un şu anda dünyanın farklı yerlerinde teknoloji ve kurumsal alanda çalışan 275 bin çalışanı bulunuyor.