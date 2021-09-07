Dev şirketin eski yöneticisinin yargılandığı cinsel istismar davası düşürüldü
Alibaba şirketi eski yöneticisinin yargılandığı cinsel istismar davası düşürülmesi tepkiye yol açtı.
Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın eski yöneticisinin çalışma arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı dava savcılar tarafından düşürüldü.
Soyadının Wang olduğu bildirilen Alibaba şirketinin eski yöneticisi, şirketteki bir kadın çalışma arkadaşına, çıktığı iş gezisinde cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla ağustos ayında polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Jinan şehrindeki savcılar, Wang’ın tutuklanmasını reddederek 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.
Savcıların verdiği karar, çevrim içi platformlarda yoğun eleştiri alırken, 15 günlük gözaltı kararının aslında Wang’ın tamamen masum olmadığını ortaya koyduğu yönünde yorumlar yapıldı.
Şirket, taciz iddialarını yönetme biçimi nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı.
Taciz mağduru olduğunu iddia eden kişinin, Wang ve Alibaba insan kaynaklarını suçladığı yazısının yayınlanmasının ardından şirket, Wang’ın kovulmasına karar vermiş ve iki üst düzey yöneticisinin istifasını istemişti.
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