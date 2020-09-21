DEVA Parti'li Yeneroğlu Bakan Akar'a sordu: "Vatandaşlarımızın helikopterden atılma iddiaları doğru mu?"
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül tarihinde gözaltına alındığı iddia edilen ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde ortaya çıkan köylüler hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yeneroğlu, önergesinde, Akar'a, "Vatandaşlarımızın helikopterden atılma iddiaları doğru mudur?" diye sordu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül tarihinde gözaltına alındığı iddia edilen ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde ortaya çıkan köylüler hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yeneroğlu, önergesinde, Akar'a, "Vatandaşlarımızın helikopterden atılma iddiaları doğru mudur?" diye sordu.
Yeneroğlu, 11 Eylül'de Van'ın Çatak ilçesinde askerler tarafından gözaltına alınıp helikopterden atıldığı iddia edilen Osman Şiban ve Servet Turgut'u Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sordu.
Önergesinin gerekçe kısmında Yeneroğlu, "Osman Şiban ve Servet Turgut isimli vatandaşlarımız, bölge halkının tanıklığı altında askeri helikoptere bindirilmiş, iki gün boyunca kendilerinden haber alınamamıştır. Akabinde bir özel hastanede ortaya çıkan vatandaşlarımıza 'yüksekten düşme' teşhisi konulmuş anca daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüklerinde Osman Şiban'a ait hasta epikrizinde 'helikopterden düşme' şeklinde kayıt girilmiştir" diyerek olaya ilişkin edindiği bilgilere yer verdi.
Hastane raporlarına da değinen Yeneroğlu, "Darp izine rastlandığından, vatandaşlarımıza yönelik darp ve işkence yapıldığına ilişkin kuvvetli şüphe bulunmaktadır" dedi.
Yeneroğlu'nun Bakan Akar'a yönelttiği sorular şöyle:
-Osman Şiban ve Servet Turgut isimli vatandaşlarımız, askeri helikoptere hangi gerekçe ile bindirilmişlerdi? Haklarında herhangi bir soruşturma ve gözaltı kararı var mıdır?
-Vatandaşlarımız hastaneye kim tarafından götürülmütür?
-Vatandaşlarımızı hastaneye götüren kişiler neden “helikopterden düşme şeklinde bir beyan ile kayıt yaptırmışlardır?
-Vatandaşlarımızın helikopterden atılma iddiaları doğru mudur?
-Vatandaşlarımız hakkında darp ve işkence yapıldığı iddiaları doğru mudur?
-Söz konusu olayla ilgili olarak, Bakanlığınız nezdindi herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?
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