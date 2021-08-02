DEVA Parti'li Yeneroğlu: “Türkiye göçmenlerin transit güzergahı oldu”

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:21

Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önergede şu soruların cevabını sordu:

1- Türkiye-İran ve Türkiye-Irak sınırından son iki yılda kaç kişi izinsiz olarak geçmiştir?

2- Afganistan’dan gelen düzensiz göçmenler Türkiye-İran sınırlarını nasıl gruplar halinde geçebilmektedir?

3- Sınırı geçen düzensiz göçmen grupları yurtiçi karayollarında nasıl rahatlıkla ilerleyebilmekte ve batı illerimize kadar ulaşabilmektedir?

4- Türkiye’nin, Afganistan’daki siyasi karışıklık nedeniyle oluşması beklenen ve milyonlarla ifade edilen düzensiz göç dalgasının hedef veya transit geçiş ülkesi olmasını önlemek üzere herhangi bir önlem alınmış mıdır?

5- İnsan kaçakçılarının organize ettiği insan kaçakçılığı rotaları tespit edilmiş midir? Eğer kaçakçılık rotaları tespit edilmişse bu rotalardan geçişleri önlemek üzere herhangi bir önlem alınmış mıdır?

6- Son iki yılda İran sınır hattındaki Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır illerinde insan kaçakçılığına karıştıkları gerekçesiyle kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlardan kaçı Türkiye, kaçı yabancı ülke vatandaşıdır?