DEVA Parti'li Yeneroğlu: “Türkiye göçmenlerin transit güzergahı oldu”
DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu, "Hükümetin göç politikalarının bulunmaması veya işletilememesi nedeniyle Türkiye, dünyanın çeşitli ülkelerinden düzensiz göçmenlerin yerleşmek üzere hedef ülkesi veya Avrupa’ya transit geçiş yapmak üzere uğradığı bir güzergah ülkesi haline gelmiştir” dedi.
Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önergede şu soruların cevabını sordu:
1- Türkiye-İran ve Türkiye-Irak sınırından son iki yılda kaç kişi izinsiz olarak geçmiştir?
2- Afganistan’dan gelen düzensiz göçmenler Türkiye-İran sınırlarını nasıl gruplar halinde geçebilmektedir?
3- Sınırı geçen düzensiz göçmen grupları yurtiçi karayollarında nasıl rahatlıkla ilerleyebilmekte ve batı illerimize kadar ulaşabilmektedir?
4- Türkiye’nin, Afganistan’daki siyasi karışıklık nedeniyle oluşması beklenen ve milyonlarla ifade edilen düzensiz göç dalgasının hedef veya transit geçiş ülkesi olmasını önlemek üzere herhangi bir önlem alınmış mıdır?
5- İnsan kaçakçılarının organize ettiği insan kaçakçılığı rotaları tespit edilmiş midir? Eğer kaçakçılık rotaları tespit edilmişse bu rotalardan geçişleri önlemek üzere herhangi bir önlem alınmış mıdır?
6- Son iki yılda İran sınır hattındaki Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır illerinde insan kaçakçılığına karıştıkları gerekçesiyle kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlardan kaçı Türkiye, kaçı yabancı ülke vatandaşıdır?
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