CHP'li Özkoç'tan tepki: Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunu

27 Temmuz 2021 Salı, 11:33

Son günlerin en tartışmalı konusu Suriyeli ve Afgan mültecilerle ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Başıboş mültecileri ülkeye kayıtsız şartsız sokanlar suç işlemektedir" ifadelerini kullandı.

"Suça sessiz kalanların da hata yapanlar kadar suçlu" olduğunu söyleyen CHP'li Özkoç'un açıklaması şöyle:

"TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI MİLLİ BEKA SORUNU"



Suriyeliler ve Afgan Mülteciler Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunudur. Başıboş mültecileri ülkeye kayıtsız sokanlar suç işlemektedir. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Suça sessiz kalanlar hata yapanlar kadar suçludur! Tarih susanları unutmaz!